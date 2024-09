Caisse de pension de l’Etat: le règlement d’élection au conseil d’administration a été dévoilé

On connaît désormais la manière dont seront élus les représentants du personnel au conseil d’administration de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg (CPEF). Le nouveau règlement a été présenté lundi par les responsables de la caisse et le Conseil d’Etat. La procédure est lancée et les personnes intéressées peuvent s’annoncer jusqu’au 15 octobre.

Le règlement d’élection au conseil d’administration a été validé par le commissaire qui gère actuellement la caisse, annonce un communiqué. L’organe sera composé de six représentants des employeurs désignés par le Conseil d’Etat et de six représentants des employés «qui seront désormais élus par les salariés affiliés à la caisse».

Par ailleurs, «pour la première fois», des personnes assurées à la caisse pourront se porter candidates à condition qu’elles n’exercent pas une fonction dirigeante. Les salariés non assurés y auront aussi accès pour autant qu’ils disposent d’une liste de soutien.

Pour rappel, après la démission en bloc des représentants des employés, la Caisse de pension est administrée depuis janvier 2024 par un commissaire (Maître Lorenz Fivian). Une décision prise par L’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations qui lui a donné pour mission de rétablir la parité en créant un nouveau règlement d’élection.

Ce dernier a été présenté lundi 16 septembre à l’occasion d’une conférence de presse. Les partenaires sociaux sous l’égide de la Fédération des associations du personnel du service public du canton de Fribourg (FEDE) ont d’ores et déjà communiqué leur mécontentement. Ils jugent ne pas avoir été suffisamment consultés. Victoria Martin