Chômage en hausse

STATISTIQUES. Après trois mois de stagnation, le mois d’août a été marqué par une hausse du chômage dans le canton. A l’instar du reste de la Suisse, Fribourg a connu une progression de 0,1 point pour s’établir à 2,3% (2,4% au niveau national). Cela correspond à 4000 chômeurs, soit 209 de plus qu’en juillet et 461 de plus qu’en août 2023. Le taux de chômage a augmenté dans tous les districts sauf le Lac et la Singine. Il a progressé de 0,1 point en Sarine (2,8%), en Gruyère (2,4%), dans la Glâne (2,4%), en Veveyse (2,6%) et de 0,2 point dans la Broye (2,5%). L’effectif des demandeurs d’emploi est également en hausse pour s’établir à 4,6%, soit 8026 personnes.

Le Service public de l’emploi explique ce 0,1 point supplémentaire par l’arrivée sur le marché du travail des jeunes de moins de…