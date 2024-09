Comment les stars olympiques inspirent «nos» petits champions

A tous les Jeux olympiques se produit un effet sur la pratique du sport chez les jeunes.

Coup de sonde dans la région à travers trois disciplines en vue cet été à Paris.

Si le phénomène est sous-exploité par les clubs, il est carrément absent dans les écoles.

QUENTIN DOUSSE

SPORT ET RELÈVE. La flamme s’est éteinte le 11 août dernier, mais on en brûle encore pour ceux qui ont «fait» les Jeux à Paris. Ils s’appellent Léon, Armand ou Félix pour les enfants; Marchand, Duplantis ou Lebrun pour les parents. Des salons cet été aux terrains à la rentrée, les stars olympiques sont devenues des parangons de réussite jusqu’à Bulle, Châtel-Saint-Denis et Romont.

Le mimétisme du sportif n’est jamais aussi fort qu’à l’occasion des Jeux, la compétition la plus suivie de la planète. Ici se crée un…