COURSE À PIED

Plus de 300 coureurs au départ du Lussy

De retour l’année dernière, la course des Hameaux s’inscrit dans la durée à Châtel-Saint-Denis. Plus de 300 coureurs sont attendus ce samedi, au départ du complexe sportif du Lussy. La course principale de 13 kilomètres s’élancera dès 9 h 45. A noter que le sprinteur semsalois Vincent Gendre fait partie des inscrits. GR

Quatrième édition pour le Tour du lac de Lessoc

Le village de Lessoc accueille ce dimanche la quatrième édition de son tour du lac. Quelque 500 participants sont attendus sur les différentes distances. Vainqueur en 2023 et détenteur du record du tracé de 9,2 kilomètres (34’13), Jérémy Schouwey (Neivirue) devrait être au départ. Tout comme la tenante du titre Steffi Trachsel (Crésuz) côté féminin. Le départ de la course principale…