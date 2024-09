Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

JOURNÉES DU PATRIMOINE, ce week-end. Thème: les réseaux. Trains, ponts, postes d’aiguillage, funiculaire… Deux absents de marque: les ronds-points, cœurs névralgiques des réseaux routiers, et Isabelle Chassot, à l’inestimable carnet d’adresses.

PAS TRÈS DÉLICAT de la part du Groupement romand de l’industrie pharmaceutique et de la promotion économique du canton d’annoncer au lendemain de la grève et de la faillite de Progin SA que, selon une étude qu’ils ont payée, ce secteur de la pharma, des biotechnologies et du médical est le plus productif du canton. Main-d’œuvre hautement qualifiée, performance industrielle, retombées économiques de ce qui est pompeusement désigné «l’industrie des sciences de la vie», tout est parfait. Comme si l’acier ne pesait plus rien et la…