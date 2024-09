Des entreprises ouvrent leurs portes deux semaines

FRIBOURG OPEN. La 2e édition de Fribourg Open va voir le jour. Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), la manifestation donne l’occasion à près de 55 entreprises sur 66 sites différents d’ouvrir leurs portes au public. L’événement se déroulera sur deux semaines, du 18 au 21 septembre dans les trois districts du Sud fribourgeois et du 25 au 28 septembre pour le nord du canton. Les visiteurs pourront découvrir le milieu industriel et économique d’une kyrielle de métiers et rencontrer des collaborateurs. Un programme varié est prévu, précise un communiqué: «Visite de chantier, présentation de métiers, conférences thématiques ou encore ateliers pratiques.» Inscriptions sur le site www.fribourgopen.ch. TC