Des Veveysans encore battus et muets

Le débrief en 2e ligue inter

FC Stade Lausanne-Ouchy – FC Châtel-Saint-Denis 1-0 (1-0)

But: 32e (1-0, sur penalty).

Châtel-Saint-Denis: Sax; Essomba, Savoy, Grumser, Jaquet (78e Geiger); Bongard (66e Buntschu), Figini, Girod; Gérard (67e Oliveira da Veiga), Yohans, Gashi. Entraîneur: Marco Galhardo.

LE MATCH. Troisième journée de championnat, deuxième revers, et toujours un seul petit but marqué par Châtel-Saint-Denis, battu 1-0 sur le terrain du Stade Lausanne-Ouchy, samedi. «On concède un penalty évitable dans le coin de nos 16 mètres. On a été dominants et meilleurs dans le jeu, mais on n’a pas conclu», regrette le milieu Victor Girod.

Même si c’est anecdotique à ce stade de la compétition, les hommes de Marco Galhardo sont sous la barre. «Ce sera inquiétant si on l’est encore dans 7…