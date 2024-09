Du suspense entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots

AUTOMOBILISME. Organisée par l’écurie locale des Lions, la 41e édition de la course de côte entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots se déroule ce week-end. Sur le tracé de 2,32 kilomètres, l’Argovien Robin Faustini – d’ores et déjà sacré champion de Suisse de la montagne – visera le record du parcours (n.d.l.r.: 49”105) dans sa formule. Roger Schnellmann et Bruno Sawatzki batailleront, eux, pour le titre de la catégorie tourisme. Au programme des quelque 150 inscrits: trois séances d’essais libres samedi à partir de 13 h 30, puis trois manches de course dès dimanche matin. GR