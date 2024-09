Escalade Indoor à Bulle: L'Entrepôt est repris par la société UBIC Group

Installée depuis 2019 à Bulle, à la rue de l’Etang, la salle d’escalade L’Entrepôt se voit désormais diriger par UBIC Group. Cette société est déjà à la tête des remontées mécaniques de Charmey.

Au cours des dernières années, L’Entrepôt s’est développé et a notamment inauguré 1600 m2 d’activités supplémentaires en décembre dernier, relève la nouvelle direction dans un communiqué. Outre des voies d’escalade et du bloc, le centre accueille également des trampolines et une zone de jeux pour enfants. «La diversification des activités et l’augmentation de la complexité des opérations ont nécessité l’acquisition de nouvelles compétences afin de consolider la société.»

Les nouveaux directeurs Claude Gendre et Loris Corbaz se donnent pour première mission «d’augmenter la popularité de l’escalade indoor et la rendre accessible au plus grand nombre». Ils lancent ainsi un abonnement annuel pour L’Entrepôt à 390 francs, «unique en Suisse» selon eux. De nouvelles activités seront également mises en place cet automne. Elodie Fessler