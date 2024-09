Et si on jouait ensemble?

RTS1, JEUDI, À 22 H 40

Ce documentaire captivant nous plonge au cœur d’une aventure musicale unique en son genre, où trois artistes de renom relèvent un défi hors du commun: apprendre à jouer d’un nouvel instrument en seulement trois mois. Camille et Julie Bertholet, sœurs franco-suisses virtuoses du violon et du violoncelle, et Barbara Klossner, alias Miss Helvetia, une chanteuse bernoise experte en yodel, se lancent dans cette expérience audacieuse pour un concert caritatif en faveur des jeunes en difficulté. Le défi commence en septembre, sur le quai de la gare de Neuchâtel. Ce qui semble être une simple invitation à jouer avec le Wind Band Neuchâtelois se transforme en un parcours initiatique exigeant. Le documentaire suit les artistes tout au long de ce voyage, depuis leurs…