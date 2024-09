Francomanias 2024, une édition qui restera dans les mémoires

«Avec un total de cinq soirées à guichets fermés, le public varié et motivé a vibré grâce à une programmation d’artistes confirmés, diversifiée et riche en découvertes, explique le communiqué de presse final du festival. Les prestations de Yamê, Pierre de Maere, Hugo TSR et Clara Ysé ont particulièrement marqué les esprits.»

Avec des conditions météo parfaites, le festival s’est déroulé «sans la moindre encombre, tant sur les plans organisationnel que sanitaire et sécuritaire, salue le festival. Au vu de l’augmentation des coûts dans tous les domaines, le festival espère pouvoir atteindre l’équilibre financier.»

La prochaine édition des Francomanias à Bulle aura lieu du 27 au 30 août 2025.