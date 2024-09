Gare aux faux policiers qui ciblent les personnes âgées

De plus en plus de cas d’arnaques orchestrées par des personnes se faisant passer pour des policiers sévissent en Suisse romande. Si le canton de Fribourg semble pour l’heure peu touché, la police cantonale fribourgeoise met en garde la population face à ce phénomène. Elle l’invite à l’informer immédiatement de toute tentative d’escroquerie en composant le numéro d’urgence 117.

«Très bien organisés», les malfrats ciblent très souvent des personnes âgées «sans méfiance» en les appelant par téléphone, décrivent les forces de l’ordre dans un communiqué. Une fois mises sous pression, les victimes remettent de l’argent liquide (généralement des sommes importantes) ou leurs cartes ainsi que leurs codes à des inconnus.

Depuis l'étranger

Récemment, un escroc habillé en civil s’est présenté au domicile d’une personne âgée fribourgeoise avec un faux badge de la police et une fausse identité. Ceci «dans l’intention de se faire remettre la carte bancaire et le code sous de faux prétextes», relate la police cantonale. Elle poursuit: «Les auteurs opèrent généralement depuis l’étranger et n’envoient en Suisse que des intermédiaires. Parfois, les victimes sont conduites en taxi afin de verser l’argent en mains propres».

Afin de lutter contre ces cas, la police liste plusieurs conseils:

Si quelqu’un vous met la pression au téléphone, raccrochez immédiatement.

Si l’on vous parle d’un proche impliqué, raccrochez, puis prenez contact avec ce proche.

Ne remettez jamais d’argent liquide ou d’objets de valeur à une personne inconnue.

Ne montez jamais dans un taxi commandé par des inconnus.

Bloquez systématiquement les appels indésirables auprès de votre opérateur.

Elodie Fessler