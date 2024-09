IA et cinéma: la vie rêvée des machines

ARTE, MERCREDI, À 22 H 40

Depuis les balbutiements du cinéma de science-fiction, Hollywood imagine des scénarios où des machines, plus intelligentes et plus créatives que les humains, prendraient le pouvoir. Aujourd’hui, la situation s’inverse: les studios s’intéressent de plus en plus aux intelligences artificielles, capables de prouesses inimaginables il y a seulement quelques années: vieillir ou rajeunir artificiellement les acteurs et en créer des répliques numériques plus vraies que nature, générer un doublage en langue étrangère reproduisant fidèlement le timbre naturel d’un comédien en adaptant le mouvement de ses lèvres; mais aussi produire des scénarios originaux ou des séquences hyperréalistes sur la base d’une description textuelle. Cette révolution signe-t-elle la fin de la…