Jacques Bataillard

CHARMEY

Jacques est né le 3 septembre 1949 à Porrentruy, dans le canton du Jura, région dans laquelle il a grandi aux côtés de son frère Mario et a passé la majeure partie de sa vie. C’est dans cette ville qu’il a effectué son apprentissage de relieur, apprenant les gestes minutieux de l’artisan, entre son papa Roger et son oncle Emile, dans l’entreprise familiale créée par son grand-père et dont il a ensuite repris la responsabilité, pour la troisième génération consécutive. Il aimait son travail, et son atelier était bien connu à Porrentruy. Et lorsqu’il lui a fallu le quitter, l’étape fut éprouvante.

Très attaché à sa famille, Jacques a toujours gardé une grande admiration pour ses parents Roger et Dirce, sa chère maman, décédée prématurément. Il n’a pas fondé de famille, mais il a eu…