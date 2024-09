Jean-François Steiert président de la DTAP

AMÉNAGEMENT. Le conseiller d’Etat fribourgeois Jean-François Steiert accède à la présidence de la Conférence des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP). Actuel vice-président, il a été nommé lors de l’assemblée générale des 18 et 19 septembre à Genève. Jean-François Steiert succède à son collègue argovien Stephan Attiger, en raison de la limitation en vigueur de la durée de fonction. Les actuelles priorités de travail de la DTAP, qui défend les intérêts des cantons face à la politique fédérale, portent sur l’environnement et le climat, la loi sur l’aménagement du territoire, la téléphonie mobile, ainsi que sur les divers projets visant à accélérer les planifications. PH