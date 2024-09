Journée d’échanges sur l’énergie et l’agriculture à Grangeneuve

Jeudi 19 septembre, Grangeneuve accueillera un événement liant énergie et agriculture. Le site accueillera nombre de stands et de spécialistes afin de faciliter un transfert de compétences.

VALENTIN CASTELLA

MANIFESTATION. «L’énergie et l’agriculture sont intimement liées.» La constatation de Didier Castella, directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF), se matérialisera jeudi 19 septembre à Grangeneuve. En effet, de 9 h à 17 h, une journée d’échanges sur le sujet sera organisée. Une trentaine de stands seront installés et huit conférences figurent au programme, présenté en fin de semaine en conférence de presse.

L’objectif? Stimuler le partage des connaissances et des compétences, offrant ainsi aux exploitations agricoles et aux partenaires du secteur énergétique une…