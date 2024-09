Journée d’info sur les urgences pédiatriques

HFR. Il y a cinq ans, l’Hôpital fribourgeois (HFR) inaugurait les nouveaux locaux des urgences pédiatriques et accueillait la nouvelle équipe médico-soignante spécialisée de ce service. Afin de célébrer cet anniversaire, l’HFR met sur pied un événement public le 18 septembre de 10 h à 17 h, à l’HFR Fribourg, à Villars-sur-Glâne. A l’entrée du bâtiment, un stand tenu par différents professionnels de la santé permettra notamment aux visiteurs de recevoir des conseils sur la prise en charge des maladies infantiles. Les plus petits pourront, eux, faire examiner leur doudou, «afin de les familiariser avec le milieu médial de manière douce et amusante», communique l’HFR. Lors de cette journée, ce dernier entend également montrer l’importance de la formation spécialisée des équipes de ce…