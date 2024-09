A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 17 h:

CS Romontois VS FC Concordia LS

Un match, un joueur à suivre:

Maxime Mason

31 ans, défenseur du CS Romontois

«J’étais à Corminbœuf en 3e ligue depuis deux saisons. J’aime le travail et la rigueur, et je ne retrouvais plus ça là-bas. Je ressentais aussi l’envie de rejouer à plus haut niveau, comme avant (FC Bulle, FC Fribourg). J’ai choisi Romont, car je connaissais des joueurs, mais pas le club, si ce n’est pour l’avoir suivi l’an dernier. L’équipe me plaisait, alors je suis venu dans la Glâne. Malgré mon âge, je suis assez frais. J’ai toujours été sportif, donc physiquement, assumer les deux divisions d’écart n’est pas un souci. J’ai de bonnes sensations malgré un petit pépin à la cuisse. Quant à notre début de championnat, il n’est pas mauvais.…