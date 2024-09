A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Centre sportif des Rojalets à Coppet, samedi à 17 h

Un match et un joueur à suivre

Kevin De Oliveira Borges

29 ans, attaquant du CS Romontois

«Nous avons été mal récompensés sur les quatre premières journées de championnat et nous voulons gagner pour compenser les points égarés. Terre-Sainte vient d’être reléguée de 1re ligue. Forcément, tout le monde a envie de se comparer à une équipe comme ça. Un succès nous permettrait aussi de nous installer dans le haut du tableau. Cette saison, nous voulons montrer que Romont peut jouer autre chose que la relégation. Je suis confiant, car nous avons de très bons joueurs offensifs et la meilleure attaque de 2e ligue inter (9 buts). Si Arthur (Deschenaux) et Sherif (Gagigo) ont déjà marqué, j’attends toujours ma première réussite. J’ai eu quelques…