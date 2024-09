A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Lussy à Châtel-Saint-Denis, samedi à 17 h

FC Châtel-Saint-Denis vs Concordia Lausanne

Un match et un joueur à suivre:

Louis Savoy

25 ans, défenseur de Châtel-Saint-Denis

«La situation est claire: nous devons faire des points. Deux unités en cinq rencontres, c’est insuffisant. Mais nous ne devons pas céder à la panique. Nous n’avons pas eu beaucoup de réussite jusqu’à présent, mais nous progressons journée après journée. Le groupe est soudé et travailleur. La qualité est là, mais les automatismes manquent encore. Beaucoup de joueurs sont arrivés cet été et nous avons aussi perdu des cadres. Je fais maintenant partie des plus anciens, comme Loan (Grumser). A nous d’assumer ces nouvelles responsabilités sur le terrain et de tirer l’équipe vers l’avant. L’équipe a besoin d’un…