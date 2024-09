L’apèrô dou gârdo

Deché-delé

La chajon avanhyivè trintyilamin outoua dè chi tsalè in Grevire. Vê la mi-ou vouètantè-chate, i chinbyâvè ke l’outon irè pâ bin yin. On matin, adon ke l’armayi fournechê dè trintchi, i j’alintoua dè ondz’àrè, chu le pâ de la pouârta dè l’aryà, l’a apêchu on galé tsamo chu lè tsô de la Din dou Fu…

Apri goutâ, le tin ch’inbrontchivè è le fretyi dè montanye chè dèchidè è ch’inmodè vê la galéja bèthèta. Dè rètoua ou tsalè avui le tsamo, le dèpyôtè è le betè bin adrê din on dyètso po le lathi a la tsanbra. Po bin le katchi, l’a betâ on fonthè a grevire dèchu le dyètso avui ‘na mota dè fre…

Le lindèman matin, apri trintchi, tinke ke kôkon fyê a la pouârta dou trintsâbyo. Tyinta chorèprêcha! Irè le gârdo avui chon byo-frârè k’irè gabelou. Apri avi batayi on bokon dè to è dè rin, l’an…