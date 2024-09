L’art de sublimer les cimes

Ancien journaliste, aujourd’hui auteur, directeur éditorial et traducteur, Charlie Buffet s’inscrit comme l’un des plus fins narrateurs d’histoires de montagne. Rencontre avec un sexagénaire à la passion toujours intacte.

PHILIPPE HUWILER

Que la montagne u est belle, lorsqu’elle est racontée par Charlie Buffet. A 61 ans, l’ancien journaliste français devenu écrivain, traducteur et éditeur garde intacte cette passion pour les cimes et les alpinistes qui les parcourent. Attiré par les sommets dès son adolescence, Charlie Buffet s’est surtout distingué par ses articles dans les quotidiens Libération et Le Monde, ainsi que dans des magazines spécialisés comme Montagnes Magazine, Vertical, AlpiRando, La Montagne et alpinisme.

Vivant entre Paris et Chamonix, il est membre du comité éditorial…