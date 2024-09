L’exploit glânois passera aussi par la puissante Line Thomann

Vuisternens/Mézières reçoit Yverdon en Coupe de Suisse, ce samedi (19 h).

Passée par le Nord vaudois, la Riazoise Line Thomann veut piéger son ex-club.

Plan inverse pour la Glânoise Jessica Conus, recrutée par le leader de ligue B.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Depuis son retour en 1re ligue, Vuisternens/Mézières n’a pas tissé un lien fort avec la Coupe de Suisse. Les Glânoises n’ont franchi qu’à deux reprises le premier tour sur ses neuf tentatives. En novembre 2015, elles avaient toutefois atteint les 8es de finale, sorties de justesse par St-Gall-Staad (Ligue nationale A) à cause d’un penalty provoqué par Line Thomann. La Gruérienne venait de débarquer à la Condémine. Ce samedi soir, près de dix ans plus tard, c’est dans ce stade qu’elle et ses camarades voudront piéger Yverdon Sport,…