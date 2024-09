La biodiversité oui, l’initiative non

Tribune libre

A propos de l’initiative biodiversité.

De nouveau une initiative au titre séduisant, mais au contenu dangereux. L’Initiative biodiversité veut davantage de surfaces et de moyens pour la biodiversité. En clair, les initiants comme Pro Natura et Bird Life espèrent mettre 30% du pays sous cloche. Et bien évidemment qu’ils ne visent ni les glaciers et les pierriers, mais les surfaces utilisées par l’homme. En cas d’acceptation, nous devrions notamment importer davantage de denrées alimentaires, d’électricité et de bois, ce qui nuirait à notre empreinte écologique dans son ensemble.

Par ailleurs, il est apparu que l’abandon total de l’exploitation entraînait non pas une augmentation, mais une diminution de la biodiversité. Nous faisons déjà beaucoup pour la biodiversité et…