La revue sportive de...

Pierre-Vincent Broccard

Bulle, 26 ans, navigateur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES DEMI-FINALES DE LA COUPE LOUIS-VUITTON À BARCELONE

«Les Anglais d’Ineos et les Italiens de Luna Rossa sont les deux grands favoris. Ils sont plus expérimentés et ont gagné le plus de régates en phase de poules. Ils devraient donc batailler pour une place en finale de la Coupe de l’America face aux tenants du titre néo-zélandais. Le voilier suisse d’Alinghi a-t-il ses chances? Ça va être difficile, mais pas impossible. Dans tous les cas, l’équipage aura beaucoup appris et sera un sérieux challenger lors de la prochaine édition.»

Le pronostic de Pierre-Vincent Broccard: victoire des Italiens de Luna Rossa. Alinghi éliminé en finale.

Le pronostic de La Gruyère: victoire des Anglais d’Ineos. Alinghi éliminé en…