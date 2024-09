La revue sportive de...

Mathilde Schouwey

Vuippens, 28 ans, triathlète

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES CHAMPIONNATS D’EUROPE DE TRIATHLON SUR DISTANCE OLYMPIQUE À VICHY

«Ces championnats d’Europe se déroulent deux mois après les Jeux olympiques, c’est donc normal que les meilleurs triathlètes ne soient pas tous là. La course n’en sera pas moins spectaculaire et ça laisse la place à des surprises. Troisième l’an dernier, le Vaudois Adrien Briffod devrait revenir fort après sa déception des JO. Mais je ne le vois pas battre le favori hongrois Csongor Lehmann. Côté féminin, l’or devrait se jouer entre l’Allemande Marlène Gomez-Göggel et la Française Léonie Périault.»

Le pronostic de Mathilde Schouwey:

Vainqueur masculin: 1. Lehmann (Hongrie).

Vainqueure féminine: 1. Gomez-Göggel (Allemagne).

Le pronostic de La…