La revue sportive de...

Simon Wirz

Echarlens, 19 ans, cycliste

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LA COURSE EN LIGNE DES MONDIAUX DE CYCLISME À ZURICH

«Comme chaque année, des petites nations tenteront de prendre l’échappée matinale. Mais la course sera vraiment lancée à 100 kilomètres de l’arrivée. Une sélection devrait ensuite se faire dans les 50 derniers kilomètres. Il y aura beaucoup de densité dans le peloton, mais je vois bien Tadej Pogacar s’échapper et gagner en solitaire. Parmi les favoris, le Belge Remco Evenepoel est aussi en pleine confiance après ses deux médailles d’or aux Jeux olympiques et son succès lors du contre-la-montre dimanche passé. Une surprise suisse? Marc Hirschi est en grande forme et pourrait bien monter sur le podium. Attention aussi aux Français Valentin Madouas et Julian Alaphilippe,…