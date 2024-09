La ville de Bulle inaugure des locaux de répétition destinés aux groupes de la région

Bonne nouvelle pour la scène musicale bulloise et des environs. Des nouveaux locaux de répétition mis à disposition des groupes de musique actuelle de la région ont été aménagés au sous-sol de la halle de gymnastique de La Tour-de-Trême.

Gérées par l’association Réservoir, les quatre salles (29 à 35 m2) seront inaugurées le samedi 28 septembre de 10h30 à 16h. La population est invitée à cette journée portes ouvertes qui sera animée par plusieurs groupes.

Bulle aura sa pépinière pour musiciens

L’infrastructure comprend également un local utilisé par Réservoir, des locaux techniques, des sanitaires et un réfectoire commun équipé d’une cuisine. «S’y ajoute un local disponible «à la session» pour quelques répétitions ou des préenregistrements, doté d’une sonorisation avec table de mixage, d’amplis guitare et basse, d’une batterie et de micros», précise la ville de Bulle dans un communiqué. Maître d’ouvrage, cette dernière espère ainsi «apporter une aide bienvenue aux musiciennes et musiciens émergents de la région, souvent en manque de tels locaux». Elodie Fessler