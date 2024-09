A l'agenda

BELLEGARDE

Cantorama: concert de 3 artistes fribourgeois, la mezzo-soprano Sophie Marilley, la pianiste Fiona Hengartner et le comédien Yann Pugin. Rés. www.cantorama.ch ou 026 929 81 81. Di 17 h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscription. www.electrobroc.ch. Lu 14 h, sa 10 h, 14 h.

Notre-Dame des Marches: pèlerinage d’automne, messe célébrée par l’abbé Joseph Gay, suivie de la procession. Ma 14 h 30.

BULLE

Grand-Rue et place du Marché: bénichon, animations diverses, bars et restauration. Marché artisanal parc du Cabalet 10 h - 17 h. Rens. www.a-gruyere.ch/benichonbulle. Sa et di dès 11 h.

Espace Gruyère: exposition de véhicules tous style. Village de stands pro et animations diverses. Sa 13 h-20 h.

Place du Marché: marché. Sa 8 h-13 h.

Galerie Osmoz: vernissage de…