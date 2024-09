Le canton de Fribourg n’attend pas davantage des barrages

Le canton de Fribourg exploite déjà beaucoup ses cours d’eau pour produire de l’électricité. La limite est bientôt atteinte, et on ne peut pas espérer un fort développement dans ce secteur. Hormis le projet de turbinage de la centrale de Schiffenen-Morat (SCHEM) à l’horizon des années 2030, la marge de manœuvre du canton sera limitée dans l’hydraulique. «Le potentiel restant est faible, car nos prédécesseurs ont déjà fait un immense travail de développement des barrages» a résumé jeudi le conseiller d’Etat Olivier Curty, directeur de l’Economie, face aux médias. Pour confirmer ses dires, le gouvernement a commandé une étude pour examiner le potentiel technique et légal de ce secteur énergétique.

