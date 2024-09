Le FC Bulle réalise la bonne affaire

Le FC Bulle continue sa moisson et confirme son bon début de saison. Samedi dans l'arrondissement genevois, les hommes de Brian Weber ont pris les devants sur une frappe soudaine du pied gauche de Nick Berger (8e, 0-1). Malgré deux buts encaissés aux pires moments (juste avant et après la pause), les Gruériens ont enlevé les trois points grâce à Mersim Asllani (60e, 2-2) et à Nick Berger (61e, 2-3). Ce dernier s'est même offert un triplé à la 83e (2-4) pour valider le quatrième succès bullois de la saison.

Retrouvez l'analyse et les réactions après ce match Grand-Saconnex-FC Bulle ce mardi dans La Gruyère.