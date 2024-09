Le personnel de Progin SA en grève ce lundi

La nouvelle est tombée la semaine dernière: l'entreprise de construction métallique bulloise Progin SA n'a pas trouvé de repreneur pour pérenniser ses activités.

Ce lundi, une grève a été déclenchée au sein de Progin SA, a annoncé La Liberté. «Les départements montage et atelier ne travaillent plus», a précisé au quotidien fribourgeois Yannick Ferrari, membre de la direction du syndicat Unia Fribourg. Dans un communiqué, le SSP Fribourg indique apporter son soutien à l'ensemble du personnel en grève et appelle l'entreprise «SA à s’acquitter, dans les plus brefs délais, des salaires du mois d’août 2024».

La proclamation d'une possible faillite pourrait tomber ce mardi, a indiqué l'entreprise par voie de communiqué la semaine passée. Selon elle, la moitié des 160 collaborateurs aurait déjà retrouvé de l'embauche. Elodie Fessler