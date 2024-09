Le Rèkrotson din la Yanna

Deché-delé

La chenanna pachâye, in vela è din lè pyannè dè nouthron tyinton, iré le Rèkrotson. Avui ouna binda de la dzounèche dè Rya, no chin j’ou rèkrotsenâ din la Yanna, a Mide. Portyè din chi velâdzo? È bin, no j’an fê konyechanthe dè hou galéjè dzin in voyâdzo in Kroachi li a dè chin dou j’an è du inke, no chin chobrâ di bon j’êmi.

Fâ dza ‘na vouêrba k’on voli li alâ… è bin, vo le dyo, no chin jou têrubyamin bin rèchu! In arouvin, tyinta bala chorèprêcha dè vêre hou tsanbètè, hou linju è ha bouna choupa i tsou kouêre trintyilamin din di romênè… Irè on bokon l’atrakchyon dè l’apèrô!

Apri chin, no chin pachâ a trâbya è no j’an medji kemin di… kemin di gruvèrin! Ma irè tan bon chi goutâ!

On kou le charvucho fournê, irè ou toua di dzouno dè Mide dè lèvâ lè danthè. Ouê ouê, tota la…