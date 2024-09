Les âpres aspérités de Jack White

MUSIQUE

Jack White

NO NAME

Third Man Records

Après deux albums très intériorisés en 2022, Jack White ne pourrait plus longtemps masquer sa vraie nature de loupgarou du blues abrasif et rocailleux. Cet été, le fiévreux chanteur-guitariste a rassuré les fans de la première heure des White Stripes. Eh oui, avec son nouveau disque intitulé No name, le gaillard est toujours capable d’extirper de ses guitares des sonorités improbables, des riffs aux âpres aspérités, des relents de fuzz vintage distillés par d’étranges pédales distordues.

En treize titres tendus jusqu’à la suffocation, l’Américain signe un album hors des modes. Avec des titres comme Bombing out ou Morning at midnight, il libère une rage et une énergie trop longtemps contenues. Sans jamais virer du côté heavy metal, Jack White…