Les enseignants fribourgeois sont en majeure partie «très satisfaits» de leur métier

Combien d’heures travaillent les enseignantes et enseignants fribourgeois? Et surtout, à quoi est consacré leur temps de labeur? Telle est la question à laquelle ils ont été invités à répondre durant toute l’année 2023. Les résultats de cette vaste enquête, qui a connu un taux de réponse de 84,7%, sont, en résumé, conformes à la répartition des tâches prévue. C’est-à-dire 80 à 85% du temps de travail consacré à l’enseignement, 5 à 10% au suivi des élèves, 5 à 10% au fonctionnement de l’école et 3 à 5% à la formation continue.

Cette enquête relève aussi qu’une large majorité des enseignants sont très satisfaits de leur métier, «tous degrés d’enseignement et tous taux d’activité confondus».

Enquête qualitative en cours

Sur les 1900 heures annuelles pour un taux d’occupation à 100%, les enseignants travaillent, selon l’étude présentée lundi matin, un peu moins que ce qui est prévu dans les contrats. Des heures supplémentaires sont cependant à signaler dès que le taux d’activité baisse. Le communiqué de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) souligne que «les personnes dont le taux d’activité est inférieur à 40% sont particulièrement touchées».

En plus de ces données quantitatives, la DFAC va analyser des données qualitatives afin, notamment, d’étudier les facteurs de stress et remédier au problème des heures supplémentaires des enseignants à temps partiel. Ce travail qualitatif sera réalisé durant cette année scolaire. Patrick Biolley