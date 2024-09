Les tribulations d’un Chinois en Chine

FRANCE5, VENDREDI, À 21 H 07

Arthur Lempereur, jeune milliardaire blasé, affligé d’une mèche intempestive qui ne cesse de recouvrir son visage, s’ennuie sur son yacht, bien qu’Alice Ponchabert, sa fiancée, lui tienne compagnie. Il veut se suicider. En pleine rade de Hong Kong, un télégramme lui apprend qu’il est ruiné. Monsieur Goh, un vieil ami chinois, aussi énigmatique qu’ingénieux, lui propose de faire fructifier sa mort. Arthur accepte de contracter une assurance vie au profit de M. Goh et celui-ci se chargera de le faire mourir dans le mois suivant. Mais Arthur fait la connaissance d’Alexandrine, découvre l’amour et ne veut plus perdre la vie. Or les tueurs de M. Goh sont sur ses talons... ■