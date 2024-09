Matchs nuls

Tribune libre

A propos de foot régional.

Samedi 21 septembre, 17 h, stade de Bouleyres, match de Promotion ligue Bulle contre Cham. Même jour, même heure, à une dizaine de kilomètres, stade des Marais à Gumefens, derby gruérien de deuxième ligue Gumefens/ Sorens contre La Tour/Le Pâquier.

Au-delà des deux résultats nuls des deux rencontres, on peut également adresser un nul à la fixation de la même heure pour ce derby. Pour un résultat de perdants pour tous, caissiers de clubs, spectateurs, joueurs. Le FC Bulle est de loin le club phare du canton, il présente un jeu attrayant et figure actuellement en haut de tableau. Il mérite un large soutien cantonal, et d’autant plus en Gruyère. Les derbys régionaux sont des matches incontournables pour tous les spectateurs de la région. Mais s’il…