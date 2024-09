Moléson: la station ouvre deux pistes VTT pour tous niveaux

L'Office du tourisme de Moléson annonce la mise en service de deux tracés de VTT ce 4 septembre et ce, jusqu'à la fin de la saison estivale. La première piste, le «MODZON flow trail» mesure 3,120 km et la seconde, le «POYA flow trail», 3,230 km. Elles ont été dessinées et construites par une entreprise spécialisée, Allegra International AG (About - Hello ALLEGRA), explique l'office du tourisme par voie de communiqué. Elles permettent aux débutants de «prendre confiance dans la discipline de VTT descente et aux avancés de s'amuser en sautant des bosses ou en cherchant des lignes plus rapides». La station entend ainsi étoffer son offre quatre saisons.

L'ouverture du Bike park s'inscrit dans la continuité du réaménagement du secteur La Joux - Plan Franey, après la construction du nouveau télésiège inauguré en décembre dernier. A noter que le projet global a fait l'objet d'un suivi environnemental et qu'une zone de tranquillité a été créée pour «compenser les impacts». Elodie Fessler