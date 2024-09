Nick Cave lève le voile du deuil

MUSIQUE

Nick Cave & The Bad Seeds

WILD GOD

Bad Seed Ltd / PIAS

Depuis vendredi, la critique a épuisé tous les synonymes du qualificatif «grandiose» pour décrire Wild God, le 18e album studio de Nick Cave et de ses fidèles Bad Seeds. Cinq ans après Ghosteen – et trois ans après Carnage, en duo avec Warren Ellis –, tout porte en effet à croire que le prédicateur australien vient de signer un nouveau chef-d’œuvre.

Neuf ans après la mort dramatique de son fils Arthur à l’âge de 15 ans, Nick Cave semble avoir enfin levé le voile du deuil. Dès les premières notes de Song of the lake, le chanteur renoue avec son piano et des arrangements de cordes qui évitent de larmoyer. Entouré de ses lieutenants de toujours, renforcés pour l’occasion par Colin Greenwood, le bassiste de Radiohead, il n’hésite…