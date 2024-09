Nouthron patê pê Dzurike!

Deché-delé

Vo j’i pou-t-ithre chuévu chu le karon vijenê le galé kortéje ke l’an betâ chu pi po markâ la fitha fèdèrale di kochtumè dè Dzurike ou bè dè jouin pachâ.

Pêrmi lè kobyè dè totè chouârtè i fajé partya, avui ma binda de la komichyon patê dè la fèdèrachyon fribordzêre di kochtumè è kothemè (FFCC), di patêjan è patêjannè ke portâvan hô nouthron patê. Moujâdè-vê: le dechando, chu la thêne dou Pon di Kurtyâdzo, Dzâtyè è Charlotte l’avan imajinâ on piti dju po prèjintâ la bènichon in patê è in tuchte du tin ke mè i fajé di piti mochalè dè kuchôla avui de la mothârda po fére agothâ i dzin ke no vuityivan din na tanfa dè mé dè 30°! On bokon pye tô, lè Kà di Yêrdza è le Kà Romandie l’an propoujâ kotyè tsan in patê din le mohyi ke l’è a non Chin Pyéro. Le dzoua dèvan le kà dou Payi dè…