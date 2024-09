Perdez, il en restera toujours quelque chose

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

HOCKEY SUR GLACE. Le championnat de Suisse débute à peine, les équipes s’échauffent encore, se cherchent, tâtonnent et aucune d’entre elles ne semble avoir trouvé la bonne carburation. L’efficacité du mois d’avril ne naît pas en septembre et c’est bien normal. Il faut s’habituer à la crosse, fourbir ses armes, prendre son rythme. Plus de cinquante parties nous attendent.

Bien sûr, il convient de ne pas se laisser larguer par le peloton, de ne pas additionner les défaites, plus encore si l’on est une petite équipe, que l’on se nomme Langnau ou Ambri et surtout Ajoie. Eviter le zéro pointé au bout de quatre matches est une bonne idée.

Mais quelques points égarés en clé de sol de l’automne, ce n’est pas la fin du…