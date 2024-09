Progin SA est en faillite

Elle était pressentie, elle est désormais devenue réalité: la faillite de Progin SA a été prononcée ce mardi par le Tribunal de la Gruyère. La nouvelle a été annoncée au personnel par la direction de l’entreprise, communique le syndicat Unia. La grève qui avait commencé lundi au sein de l’entreprise bulloise de construction métallique a été levée, puisque Progin SA «n’est plus en mesure de payer ses dettes auprès de ses employés».

Ces derniers n’ont pas reçu leurs salaires du mois d’août. Unia indique que «si avec l’aide de leur syndicat et par leur engagement et leur courage les employé.e.s ont sauvé certaines sommes, les vacances et les heures supplémentaires sont perdues». Et d’ajouter: «le personnel constate avec amertume qu’il paye pour les erreurs de sa direction».

Pour rappel, l’entreprise bulloise fondée il y a quarante ans a indiqué vendredi passé ne pas avoir trouvé de repreneur pour pérenniser ses activités. Des négociations avaient eu lieu avec «un grand groupe européen», ainsi que «le voisin Sottas SA». Elodie Fessler