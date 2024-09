Qui rira le dernier?

BANDE DESSINÉE

Tom King et Mitch Gerads

JOKER, THE WINNING CARD

Urban Comics

Avec l’arrivée prochaine de Joker, folie à deux, la suite du film dérangeant avec Joaquin Phoenix, le meilleur ennemi de Batman se retrouve sous la lumière des projecteurs, notamment en bande dessinée. Le personnage étant né en 1940, il y a clairement de quoi faire, même si ces dernières années ont été marquées par une surexploitation de la création de Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Outre Les derniers jours d’un clown, L’homme qui cessa de rire, l’intégrale d’Infinite ou encore plusieurs duos avec Harley Quinn, les éditions Urban Comics proposent l’une des versions les plus dérangeantes du clown prince du crime avec The Winning Card.

Sorte de «Joker année 1», le récit de Tom King relate les débuts de cet…