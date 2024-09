Résistances musicales

BANDE DESSINÉE

Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog

VIVRE LIBRE OU MOURIR

Glénat

Si les noms de Bérurier noir, Oberkampf, La Souris déglinguée, Ludwig von 88, Les Garçons Bouchers ou encore Mano Negra vous rappellent quelque chose, alors ce documentaire en BD est pour vous. S’ils ne vous disent rien, il est temps de les découvrir, et Vivre libre ou mourir est le meilleur moyen de replonger joyeusement dans le mouvement punk et rock alternatif Made in France des années 1980. Et cela à travers les souvenirs de nombreux acteurs de ce grand vent de folie libertaire.

Après avoir déjà consacré un ouvrage aux icônes de la scène indépendante, à ces génies parfois méconnus qui ont fait le rock (Underground), Arnaud Le Gouëfflec et Nicolas Moog font revivre ces années d’espoir et de crise sorties de…