Rentrée: pas d’accident, mais la police met en garde contre le comportement de «parents-taxis»

La dernière rentrée scolaire s’est déroulée sans incident majeur, indique la Police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Aucun accident impliquant des enfants sur le chemin de l’école n’a été constaté, note la police.

Pour mémoire, environ 49'000 élèves ont repris, le 22 août, le chemin de l’école dans le canton. Entre le 19 et le 30 août, afin de rendre les trajets scolaires plus sûrs, la Police cantonale ainsi que les polices locales (Fribourg, ACOPOL, Bulle, Morat, Châtel-Saint-Denis) ont accentué leur présence aux abords des écoles.

La police a relevé des comportements contraignants et/ou à risque de certains «parents-taxis». Elle en appelle à un changement d’attitude de leur part afin de garantir la sécurité des enfants ainsi que la fluidité du trafic, précise-t-elle.

Durant cette même période, plus de 9300 véhicules ont été contrôlés par un dispositif radar. A noter que plus de 95% des automobilistes roulent à une vitesse appropriée aux abords des écoles. Une centaine de conducteurs ont été dénoncés pour d’autres délits comme le non-respect de la priorité aux passages piétons, le non-respect du port de la ceinture de sécurité ou pour des sièges enfants non conformes.

La police rappelle que le 20 septembre prochain aura lieu la Journée internationale à pied à l’école 2024. Les agents seront présents sur les routes du canton à l’occasion de cette journée de prévention et de sensibilisation. Stéphanie Schroeter