Suisse Rando décerne un prix spécial à l’association du Sentier du lac de la Gruyère

L’association du Sentier du lac de la Gruyère (ASLG) s’est vue décerner un prix spécial par Suisse Rando, dans le cadre du 2e Sommet suisse de la randonnée qui s’est tenu jeudi à Gstaad. La construction d’un nouveau tracé d’une étape et d’un pont suspendu en 2022 à Pont-la-Ville, à proximité du barrage de Rossens, a fait mouche auprès du jury. «À l’extrémité nord du lac de la Gruyère, les randonneuses et randonneurs longeaient auparavant une route cantonale très fréquentée sur un tronçon d’environ 500 mètres», décrit Suisse Rando dans un communiqué.

Grâce aux travaux entrepris, l’ASLG «a permis d’éliminer cette zone dangereuse» et d’offrir des «sentiers naturels agréables». Le projet novateur «se distingue particulièrement» grâce «à la réduction du revêtement dur sur le réseau de chemins de randonnée pédestres et à a création d’un itinéraire magnifique au bord du lac», relève Anita Schnyder, spécialiste de la mobilité piétonne et de la randonnée à l’OFROU et membre du jury. Elodie Fessler