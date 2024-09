RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Turbulences: la grande peur dans les airs

Toute personne qui voyage régulièrement en avion est familière des petites turbulences qui pourraient devenir plus impressionnantes, voire dangereuses, en raison du dérèglement climatique. Les passagers d’un vol à destination de Singapour en ont fait l’amère expérience en mai dernier. Des turbulences soudaines et violentes ont provoqué des blessures chez une trentaine de passagers et même un mort. Temps présent revient sur ces minutes dramatiques et s’interroge sur le rôle du changement climatique dans cet incident. ■