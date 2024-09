RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Pierre-Yves Maillard: les secrets d’une machine à gagner

Depuis Christophe Blocher, la Suisse n’avait pas connu de politicien si influent, capable de gagner devant le peuple, à lui seul, ou presque. Pierre-Yves Maillard a même été désigné par la presse alémanique comme l’homme le plus puissant du pays. Le patron des syndicats a triomphé en obtenant une treizième rente AVS et détient les clés du dossier européen où certains lui reprochent des liaisons dangereuses avec l’UDC. Tacticien redouté, orateur hors pair frisant parfois le populisme, Pierre-Yves Maillard est une bête politique et médiatique qui, paradoxalement, n’aime pas qu’on s’intéresse de trop près à lui. Quelle est sa méthode? Où puise-t-il sa détermination, quelles sont ses zones d’ombre? Temps présent…