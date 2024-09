Toujours plus de visiteurs

L’édition 2024 de Bossonn’Art a accueilli plus de 12 000 personnes. Bilan avec le président François Berthoud.

BOSSONNENS. La 9e biennale d’art de l’association Bossonn’Art a investi durant trois semaines les ruines du château de Bossonnens. Le succès a été au rendez-vous selon le président François Berthoud. «Nous n’avons pas encore les chiffres exacts, mais je dirais qu’ils sont plus de 12 000 visiteurs à être venus découvrir les différentes œuvres exposées et à participer aux événements du Bossonn’Art Café.» Sans la pluie des derniers jours, la manifestation aurait pu facilement attirer deux fois plus de curieux qu’il y a deux ans.

Les trois premiers week-ends ont particulièrement bien fonctionné, notamment en raison de la météo, note le président, qui souligne la qualité des lumières…