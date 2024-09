Tribune libre

Attention propriété privée

Cette lectrice raconte une mésaventure vécue récemment.

Lors d’une promenade il y a quelques jours avec ma petitefille en poussette dans un charmant village de l’Intyamon, j’ai mis le pied et deux roues de poussette sur le parking d’un joli chalet de plusieurs appartements. C’est alors qu’un monsieur m’a promptement rejointe et m’a signifié de faire demi-tour, car j’étais sur une propriété privée. Je me suis permis de lui faire remarquer qu’il n’y avait aucune barrière ni aucun panneau d’interdiction d’entrer. Ce monsieur, dont l’amabilité n’est assurément pas la principale qualité, m’a répondu sèchement d’aller regarder le cadastre de la commune avant d’aller me promener.

Je ne crois pourtant pas que j’aurais dérangé beaucoup de résidents de ce chalet en…